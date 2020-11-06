Премьер Азербайджана заявил о попытках Армении вовлечь страны ОДКБ в конфликт в Карабахе

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о стремлении Армении вовлечь в нагорнокарабахский конфликт третьи страны, в частности государства-члены ОДКБ.

"Обстреливая со своей территории города Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий, Армения пытается спровоцировать Азербайджан открыть ответный огонь. Тем самым Ереван намеревается втянуть в конфликт третьи страны, в частности государства-члены ОДКБ", - сказал Асадов в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

По словам азербайджанского премьера, в Армению, а затем в Карабах контрабандой поставляются вооружения и перебрасываются наемники. "Это происходит, в том числе с применением гражданской авиации", - сказал Асадов.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан воюет не против армянского народа, а восстанавливает территориальную целостность страны. "Мы не претендуем ни на пядь чужой земли", - заявил Асадов. При этом он отметил, что Баку намерен взять под свой контроль всю "международно признанную территорию Азербайджана".

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Цель ОДКБ - отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств - участников организации, но без вмешательства в их внутренние дела.