Журналистку портала Onliner задержали в Минске на месте сбора протестной акции женщин

"Среди задержанных на женской акции оказалась Евгения Штейн, журналистка Onliner", - сообщает ассоциация.

Правоохранители задержали в пятницу более десяти женщин, которые пришли на акцию, чтобы провести протестный марш под лозунгом "Сегодня Нина - завтра любая из нас" в знак солидарности с белорусской оппозиционной активисткой Ниной Багинской, которая стала символом протестов в Белоруссии. Однако протестное мероприятие было пресечено правоохранителями, не успев по сути начаться, передает корреспондент ТАСС. В ГУВД Мингорисполкома ТАСС подтвердили, что порядка десяти женщин доставили в территориальные РУВД "для разбирательства", возможно, некоторых отпустят.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и вскоре покинула страну, где сразу начались протесты, которые продолжаются по сегодняшний день. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. Немногим ранее БАЖ сообщала, что меньше чем за три месяца в республике более 300 раз задерживали журналистов, а в настоящее время под арестом находятся девять представителей СМИ.