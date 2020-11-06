Форум сотрудничества Казахстана и России перенесли из-за пандемии

НУР-СУЛТАН, 6 ноября. /ТАСС/. Запланированный на ноябрь в городе Кокшетау XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ из-за ситуации вокруг коронавируса перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС Берик Уали - пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года", - сказал Уали.