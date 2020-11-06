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Первичная явка Хашима Тачи запланирована на 9 ноября

Бывшего лидера непризнанного Косова ранее поместили в следственный изолятор

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Первичная явка бывшего лидера непризнанного Косова Хашима Тачи пройдет 9 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Специального суда по Косово.

"Первичная явка запланирована на 9 ноября", - отметили в суде.

В четверг в инстанции сообщили, что Тачи, а также его близкие соратники: бывший спикер парламента непризнанного Косова Кадри Весели, депутат парламента Реджеп Селими и бывший председатель парламента Якуп Красничи - были помещены в следственный изолятор. В суде заметили, что все они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных как минимум в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Косова и северной Албании.

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