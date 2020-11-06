Органы юстиции Берлина изучают информацию от Генпрокуратуры России по Навальному

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Ведомство по делам юстиции Берлина получило последнюю информацию от Генеральной прокуратуры России по делу Алексея Навального и изучает ее. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине представитель Министерства юстиции Германии.

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"Ответ российской Генпрокуратуры поступил сегодня в Ведомство по делам юстиции, его изучают", - сказал он. Представитель Минюста ФРГ еще раз сказал, что для ответа на предыдущие российские запросы, согласно европейскому и германскому праву, "должны быть выполнены предпосылки". "В конкретном случае такой информации [от РФ] не было", - добавил он.

"Ведомство по делам юстиции указало, что передача личных данных Навального может быть рассмотрена только в том случае, если в России будет открыто формальное расследование преступления", - сказал представитель ведомства. Ранее в Германии утверждали, что передача личных данных невозможна без согласия пострадавшей стороны.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, германская сторона в послании от 28 октября обратилась к России с просьбой направить дополнительные разъяснения и информацию о расследовании обстоятельств госпитализации Навального.

Иванов сообщил, что Генеральная прокуратура РФ направила в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных в России процессуальных действий.