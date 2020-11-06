Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Австрии объявили о том, что в результате террористического акта в Вене они планируют закрыть "радикальные мечети". Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.

Решение было принято после встречи главы МВД Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб с главой мусульманской религиозной общины Австрии Умитом Вуралем. Речь идет о лишении правового статуса и роспуске таких мечетей.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Вооруженный преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Полиция ведет розыск возможных сообщников нападавшего. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.