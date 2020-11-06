ЕС продлил на год санкции против Турции

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее незаконной деятельности в Средиземном море и грозится ввести новые ограничительные меры против Анкары. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, - отмечается в нем. - Поэтому Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем".

Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека. Им запрещены поездки в страны Евросоюза, а их активы заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список.

Евросоюз в июле 2019 года ввел санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Кроме того, ЕС ввел и финансовые ограничительные меры в отношении Анкары, сократив объем помощи Турции на 2020 год (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС), а также предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в этой стране, в частности в том, что касается кредитования под суверенное обеспечение.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Анкара многократно направляла судна в ИЭЗ Кипра после того, как в 2011 году Никосия приняла решение начать разведку газа на кипрском шельфе. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) - самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара.