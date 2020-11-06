{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

МИД ДНР назвал представленную Киевом дорожную карту противоречащей минским соглашениям

Проект представляет собой очередную попытку переписать комплекс мер, добавила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Представленный украинской делегацией в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе план действий противоречит минским соглашениям и комплексу мер по предотвращению нарушения огня в регионе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Натальи Никоноровой, опубликованном в пятницу.

"Несмотря на оговоренные сроки - до среды текущей недели, мы получили версию проекта дорожной карты от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декларируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать комплекс мер. Данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства - не более чем очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины", - говорится в заявлении Никоноровой.

По результатам прошлого заседания контактной группы 28 октября в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что делегация Киева на переговорах предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить в течение недели план действий для разблокирования переговоров по Донбассу и дальнейших шагов по выполнению минских соглашений.

В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов тогда же напомнил, что двумя неделями ранее представители Донбасса предложили свой проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН. "После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой <...> Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отмечал он.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ереван готов показать послам плененных боевиков в Карабахе
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян назвал фактом наличие в Карабахе террористов
Читать полностью