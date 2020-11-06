МИД ДНР назвал представленную Киевом дорожную карту противоречащей минским соглашениям

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Представленный украинской делегацией в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе план действий противоречит минским соглашениям и комплексу мер по предотвращению нарушения огня в регионе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Натальи Никоноровой, опубликованном в пятницу.

"Несмотря на оговоренные сроки - до среды текущей недели, мы получили версию проекта дорожной карты от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декларируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать комплекс мер. Данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства - не более чем очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины", - говорится в заявлении Никоноровой.

По результатам прошлого заседания контактной группы 28 октября в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что делегация Киева на переговорах предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить в течение недели план действий для разблокирования переговоров по Донбассу и дальнейших шагов по выполнению минских соглашений.

В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов тогда же напомнил, что двумя неделями ранее представители Донбасса предложили свой проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН. "После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой <...> Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отмечал он.