Ереван готов показать послам плененных боевиков в Карабахе

По его словам, сегодня уже стало фактом, что в Карабахе действуют террористы.

"У нас есть пленные наемники из Сирии и Ливии, которые обо всем рассказывают, - сообщил Симонян. - Армения готова предоставить любому послу возможность общения с террористами, которые были взяты в плен в ходе боевых действий. Я как представитель власти лично беру на себя обязательства организовать такую встречу".

Вице-спикер парламента Армении уверен, что Арцах стал сегодня воротами, через которые террористы пытаются попасть в разные точки мира, в том числе и в Россию. "Мы не раз говорили о том, что если начнется война в Нагорном Карабахе, то это отразится на всех. Но нам никто не верил, - напомнил он. - То, что сейчас происходит в Австрии, во Франции, - это не случайность, уверяю вас".

Взаимные компромиссы

По словам политика, Армения готова пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном, но не на капитуляцию.

Симонян назвал утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения не конкретизирует свои предложения по Нагорному Карабаху, голословными. "Армения готова на компромисс, мы говорили об этом всегда. Но компромисс подразумевает действия обеих сторон. Если на компромисс идет только одна сторона, то это не компромисс, а капитуляция", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о выводе армянских войск из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, вице-спикер отметил, что этот план обсуждался долгое время, однако в нем не был определен статус Карабаха. "Давайте вы просто так освободите какие-то регионы, из-за которых вы воевали, которые являются поясом безопасности Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), сдадите свое оружие. А о том, что будет дальше, мы с вами поговорим лет через 20. Вот о чем мы должны разговаривать?" - прокомментировал предложения азербайджанской стороны Симонян.

Встреча Пашиняна с Алиевым

Симонян заявил, что не считает возможной встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым в нынешних условиях.

"Премьер [Армении Никол Пашинян] уже заявил, что готов на встречу. Такое же заявление было и у президента Азербайджана [Ильхама Алиева]. Но я в это не верю. В дипломатическом русле этот вопрос решать в этот период будет очень сложно", - сказал он.

Срыв перемирия

Инициатива о перемирии в Нагорном Карабахе была сорвана турецкой стороной руками руководства Азербайджана, уверен Симонян.

"Инициатива о перемирии была сорвана, по всей вероятности, турецкой стороной руками президента [Азербайджана Ильхама] Алиева. Это уже до смешного примитивно: каждый раз после того, как поступает какое-то предложение со стороны сопредседателей Минской группы, появляется информация о том, что был разговор между министрами иностранных дел Турции и Азербайджана, - заявил он. - Мы уже потеряли веру в то, что можно как-то дипломатическим путем это решить, учитывая ключевое влияние Турции на Азербайджан, которое уже никто не скрывает".

В то же время он отметил, что Россия "играла и должна играть ключевую роль" в урегулировании нагорнокарабахского конфликта и в целом в регионе. "Будет настаивать на этом и в дальнейшем", - добавил вице-спикер парламента Армении.

Консультации по Карабаху

Визит вице-спикера парламента Армении в Москву проходит в рамках консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Я приехал в Москву, потому что очень важно обсудить и представить реальную ситуацию, которая сегодня сложилась в регионе. Здесь у меня будут встречи с коллегами из Государственной думы, возможно, из Совета Федераций, намечены беседы с политологами, - сказал Симонян. - Уверен, что очень многое российским коллегам нужно представить от первого лица. Проблема Нагорного Карабаха - это уже давно не территориальный спор двух бывших советских государств. Это уже глобальная проблема, которая затрагивает в том числе интересы Москвы в регионе и в мире в целом".

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором, описав ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности территории Армении на основе "союзнического характера взаимоотношений двух стран" и Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. По словам Симоняна, этот вопрос также фигурирует среди тем, которые планируется обсуждать в Москве.

"Заявление лидера Армении больше находится в ведении министерств иностранных дел и на уровне межправительственных отношений. Но да, можно сказать, что мой визит в Москву является частью этих консультаций. Ереван и Москва вели и продолжат вести консультации по данной тематике на основе двустороннего договора", - пояснил политик.