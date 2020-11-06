Белорусскому оппозиционеру Колесниковой продлили арест до 8 января

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 января будущего года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Координационного совета.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"Да, срок содержания под стражей продлен до 8 января", - отметили в пресс-службе совета. Ранее адвокат Людмила Казак сообщила ТАСС, что следствие отказало в удовлетворении ходатайства об освобождении Колесниковой под залог.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента Белоруссии одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета (КС) будет обеспечение трансфера власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.