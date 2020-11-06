Мусульманская община Австрии закрыла одну мечеть из-за нарушения закона об исламе

Как отмечается, поступила информация о том, что одно зарегистрированное при общине объединение нарушает ее вероучение, а также конституцию и австрийский закон об исламе от 2015 года. Чтобы предотвратить любую опасность мусульманская община лишила это объединение юридического лица и уведомила об этому австрийское ведомство по делами религий. "Свобода вероисповедания является благом нашей страны, которое мы должны и будем защищать от злоупотреблений, в том числе из наших собственных рядов! В этой связи по согласованию с ответственными органами мы поручили закрыть это объединение", - говорится в заявлении председателя мусульманской религиозной общины Австрии Умита Вураля.

Ранее Австрийское агентство печати сообщило о том, что власти Австрии закроют мечети, которые пропагандируют радикальную идеологию. Речь идет о лишении правового статуса и роспуске таких мечетей.

Австрийский закон об исламе регулирует правовое признание этой религии в Австрии, гарантирует свободу мусульманского вероисповедания и проведения обрядов, организацию праздников исключительно в соответствии с религиозными писаниями, предоставляет мусульманам юридическую безопасность и направлен на борьбу с исламским радикализмом. Закон также подразумевает запрет на зарубежное финансирование мечетей и деятельности имамов. За соблюдение закона на территории республики отвечает мусульманская религиозная община Австрии, в которую входят объединения, представляющие мусульман разных стран.