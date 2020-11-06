Город Хайкоу на Хайнане установил побратимские отношения с Кепосом в Коста-Рике

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Административный центр китайской провинции Хайнань, город Хайкоу, установил побратимские отношения с Кепосом, расположенным на западном побережье Коста-Рики. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в связи с этим стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

По сведениям издания, Кепос стал 42-м городом-побратимом Хайкоу. Предполагается, что такие контакты позволят увеличить охват и повысить эффективность китайской инициативы "Один пояс - один путь".

"Дипломатические миссии Китая и Коста-Рики оказали ценную поддержку установлению побратимских отношений между двумя городами, что свидетельствует о постоянном укреплении дружбы между нашими странами, - прокомментировала это событие мэрия административного центра южнокитайского острова. - Хайкоу - ключевой населенный пункт, благодаря которому реализуется программа по усилению открытости Хайнаньского порта свободной торговли".

Власти Хайкоу также выразили заинтересованность в наращивании взаимодействия с правительственными структурами и коммерческими организациями Кепоса, предложив привлекать инвесторов из Коста-Рики к реализации программы по созданию на Хайнане крупного международного финансово-экономического центра. "Мы готовы к активизации торгово-экономических контактов, к укреплению дружбы и взаимопонимания", - сообщила администрация города.

Как заявил мэр Кепоса Кимчжин Чжонгван, установлению побратимских отношений между двумя городами "оказали активную поддержку многие заинтересованные стороны". По его словам, костариканцы "стремятся к тесному плодотворному сотрудничеству с Хайкоу, который вовлечен в процессы интернационализации".

По данным китайских властей, Хайнань развивает тесные отношения с 65 зарубежными городами, в том числе с российскими - Владимиром (побратим Хайкоу), Ялтой, Хабаровском и Красногорском Московской области (поддерживают тесные связи с городом Санья).