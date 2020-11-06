Суд Лондона не рассмотрел дело об экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Административное слушание дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в пятницу, не состоится на этой неделе. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дело было исключено [из рассмотрения]", - сказал помощник судьи, затруднившись привести какие-либо дополнительные детали. ТАСС не располагает оперативным комментарием представителей бизнесмена.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн фунтов ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Административное рассмотрение дела, изначально запланированное на конец апреля, переносилось четырежды. В пятницу фамилия бизнесмена фигурировала в списке дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло.