МИД Германии приветствует контакты России и США по СНВ-3

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Германия считает гарантом безопасности Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), призывает Россию и США довести переговоры по продлению до успеха. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор - не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности. Я призываю Вашингтон и Москву, наконец, предпринять шаги, необходимые для продления договора", - сказал министр.

По его словам, продление соглашения также может проложить путь к более широкой архитектуре контроля над вооружениями и к дальнейшему сокращению ядерных боеголовок, в том числе нестратегических. "В этом обсуждении [более широкого механизма] также должен участвовать Китай", - добавил Маас.

О договоре

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".