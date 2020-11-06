СМИ: полиция Висконсина установила личность стрелявшего в полицейских

ТАСС, 6 ноября. Полиция города Делафилд (штат Висконсин, США) установила личность подозреваемого, стрелявшего в сотрудников полиции в пятницу утром. Об этом сообщил телеканал WTMJ TV.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, подозреваемым оказался 23-летний Натаниэль Бэнтон. Его фотография опубликована на сайте телеканала. Стрелявший в полицейских по-прежнему находится на свободе, вооружен и опасен. Представители полиции отметили, что он разыскивается в штате Северная Дакота за похожее преступление.

В полиции заявили, что в ночь с четверга на пятницу два сотрудника правоохранительных органов находились на вызове по инциденту, связанному с автомобильной аварией. Во время исполнения своих служебных обязанностей они вступили в перестрелку с подозреваемым, в результате чего получили ранения. Полицейские были доставлены в ближайшую больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Местным жителям рекомендовали избегать место преступления, пока нападавший не пойман.