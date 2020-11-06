Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий столичный градоначальник Виталий Кличко вновь победил на выборах мэра Киева. По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), за Кличко проголосовали 50,5% избирателей.

"За Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей, 365 тыс. человек", - отметила комиссия в пятницу, подведя итоги местных выборов, которые состоялись 25 октября.

Глава Киевской городской ТИК Валентина Королькова отметила, что все протоколы учтены и члены комиссии подписали их. По ее словам, Кличко набрал 365 161 голос и обогнал своего оппонента - кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Попова, которого поддержали 68 677 избирателей. Таким образом, Кличко победил на выборах столичного мэра в первом туре.

Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года.