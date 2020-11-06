Fox: Байден перехватил лидерство в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Пенсильвания после обработки 98% бюллетеней. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News .

По его сведениям, Байден набирает 3 295 319 голосов, в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 3 289 725 человек. Таким образом, бывший вице-президент США вырвался вперед на 5 594 голоса.

Ранее в пятницу Байден смог вырваться вперед на более чем 1 тыс. голосов в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней, где еще в четверг у Трампа был перевес в 5 тыс. голосов.

Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии или в Пенсильвании Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.