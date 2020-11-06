Электроснабжение городов Сирии восстановили в полном объеме

ТАСС, 6 ноября. Снабжение электроэнергией Дамаска и остальных городов Сирии восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил в пятницу агентству SANA министр электроэнергетики республики Гассан аз-Замиль.

"Подача электричества в столицу и провинции возобновлена после того, как было отремонтировано вышедшее из строя оборудование", - приводит агентство слова сирийского министра.

Ранее Гассан аз-Замиль сообщил телеканалу Syria, что электроснабжение Дамаска и прилегающих к нему регионов было нарушено в пятницу из-за выхода из строя одной из генераторных установок. По его словам, диспетчерский центр "устанавливает причины поломки, при этом предположение о возможной акции саботажа не рассматривается".

24 августа снабжение Дамаска и прилегающих к нему районов было нарушено из-за выхода из строя в результате диверсии газопровода, по которому поступало топливо на три электростанции на юге Сирии.