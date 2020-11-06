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СМИ: США дали согласие на назначение Марко Джурича послом Сербии в Вашингтоне

Ранее Марко Джурич заявил, что Сербия в предстоящем политическом цикле намерена укрепить дружественные и братские отношения с Россией

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация США дала предварительное согласие (агреман) на назначение Марко Джурича, ранее занимавшего пост главы Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии, новым послом балканской страны в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщило агентство TANJUG со ссылкой на дипломатические источники.

"Джурич получил агреман менее чем через месяц после того, как правительство Сербии, 8 октября, приняло решение о его назначении на должность посла Сербии в США", - отмечает агентство.

Ранее в интервью ТАСС Марко Джурич заявил, что Сербия в предстоящем политическом цикле намерена укрепить дружественные и братские отношения с Россией, а также развивать связи со странами, которые в прошлом "не всегда относились к Сербии по-дружески". Сербия как военно нейтральная страна намеревается в духе взаимовыгодного сотрудничества укрепить свои позиции в отношении соседей, а затем действовать в более широком глобальном плане.

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ЕС расширил санкции против Сирии
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