СМИ: Япония и Китай возобновят обоюдные бизнес-поездки с середины ноября

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Японии и Китая договорились с середины ноября ослабить ограничительные меры на въезд для граждан двух стран, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что речь идет о деловых и бизнес поездках.

С 1 октября уже вступили в силу послабления ограничительных мер на въезд в Японию для иностранных граждан, введенные из-за пандемии коронавируса. На первом этапе они затронули людей, имеющих право на долгосрочное проживание в Японии, а также деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях для представителей некоторых стран. Распространяются они и на иностранных студентов, обучающихся в Японии. При этом туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

В последние месяцы правительство Японии изучает возможность смягчения ограничений на въезд иностранных граждан из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сложилась стабильная обстановка с распространением инфекции. В первую очередь это касается бизнес-делегаций, деловых поездок и людей, имеющих разрешение на постоянное проживание. Из этого списка послабления уже получили граждане Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Сингапура. Продолжаются переговоры с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и некоторыми другими странами.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан почти 160 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину.