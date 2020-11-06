В штабе Трампа открыли "горячую линию" для приема сообщений о нарушениях на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа открыли в четверг вечером своего рода "горячую линию", на которую любой желающий может сообщить о замеченных нарушениях в ходе прошедших 3 ноября всеобщих выборов в США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу телекомпания CNN .

С помощью этой меры, как отмечается в сообщении, команда Трампа пытается получить подтверждения "пока совершенно безосновательным" утверждениям президента о якобы допущенных демократами случаях мошенничества в ходе выборов, с помощью которых "у него пытаются украсть победу". По данным CNN, штаб Трампа выделил в столичном пригороде Арлингтон специальное помещение, где будут приниматься звонки на "горячую линию".

Еще 4 ноября Трамп заявил, что добился переизбрания, а его соперник, демократ Джозеф Байден, мошенничает, чтобы не признавать поражения.

"Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах, - заявил президент, выступая в среду утром в Белом доме перед своими сторонниками. - Таким образом, наша (республиканцев - прим. ТАСС) цель теперь - гарантировать целостность [итогов выборов] на благо этой страны. Это очень значительный момент. Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны".

Поступающие в настоящее врем данные о подсчете голосов в колеблющихся штатах делают все более иллюзорной надежду Трампа на победу.