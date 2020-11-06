Fox: Трамп настроен требовать пересчета голосов в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп по-прежнему не собирается признавать свое поражение на выборах и настроен потребовать пересчета голосов в штате Пенсильвания. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

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По их данным, помощники Трампа проводят консультации по поводу планов действий на случай победы и поражения республиканца на выборах. Однако глава Белого дома настроен решительно и не видит для себя иного варианта, кроме победы. Он практически точно потребует пересчета голосов в Пенсильвании, 20 выборщиков которой обеспечивают кандидату избрание президентом США. Кроме того, Трамп будет добиваться пересчета голосов в штате Джорджия, если не удастся набрать большинство в штате Аризона, уточнили источники телеканала.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.