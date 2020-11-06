Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Постановление Совета ЕС об этом опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.

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"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе.

В черный список помимо Лукашенко добавлены пресс-секретарь президента Наталья Монт, советник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также некоторые высокопоставленные чиновники МВД и силовых структур.

Таким образом, всего в черный список по Белоруссии входят 59 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в сообществе, при их наличии, подлежат заморозке. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в черном списке.

Ранее в октябре главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, если ситуация в стране не улучшится. В заявлении министров подчеркивалось тогда, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Евросоюз ввел 2 октября санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Тогда в ЕС пояснили, что Лукашенко не включен в черный список, так как личные санкции против него подорвали бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.