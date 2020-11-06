Госдеп: вопрос об отправке посла США в Минск рассмотрят после утверждения Сенатом

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом Конгресса США полного состава кандидатуры американского дипломата Джули Фишер на этот пост. Об этом сообщил в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на телефонном брифинге для журналистов.

Он напомнил, что в сентябре комитет по иностранным делам Сената рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру Фишер на должность американского посла в Белоруссии. "Согласно нашим правилам, необходимо утверждение [кандидатуры] Сенатом полного состава. Сроки этого итогового голосования еще не определены. Мы все еще его ждем и надеемся, что Сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков утверждения посла. Любые разговоры о том, что произойдет после утверждения кандидатуры посла преждевременны", - отметил он.