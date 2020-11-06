Ситуация в Карабахе, экономика и коронавирус. Что обсуждали главы правительств стран СНГ

Политики в ходе онлайн-встречи уделили основное внимание экономическому сотрудничеству в условиях пандемии и сошлись на том, что решение проблем возможно только с помощью более эффективного использования интеграционных механизмов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Встреча глав правительств стран СНГ в пятницу, проходившая онлайн, включала в себя обсуждение тем от конфликта в Нагорном Карабахе до беспокойной ситуации в Белоруссии и Киргизии. Однако политики основное внимание уделили экономическому сотрудничеству в условиях пандемии и в целом сошлись на том, что решение проблем в этой сфере возможно только с помощью более эффективного использования интеграционных механизмов. Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал соседям помощь в борьбе с пандемией, напомнив, что российские тесты на коронавирус уже переданы всем государствам Содружества. Он заверил также, что Москва будет "работать над поставками вакцины" в братские государства. ТАСС собрал ключевые моменты заседания. Карабах и Киргизия Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что всестороннее сотрудничество в рамках СНГ невозможно без урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он ожидаемо обвинил Ереван в эскалации конфликта и попытках втянуть в него третьи страны, в том числе из Организации Договора о коллективной безопасности, заявив, что Баку был вынужден открыть "ответный огонь".

Представлявший Армению вице-премьер Мгер Григорян в ответ заявил об агрессии Азербайджана "при прямой военно-политической поддержке Турции и с привлечением террористов из Сирии и Ливии", а также военных преступлениях, совершаемых азербайджанской стороной. Комментируя слова Асадова, он подчеркнул, что "площадка СНГ не место для распространения лжи и фальсификаций". Глава правительства Киргизии, ставшей в этом году еще одной проблемной точкой на пространстве Содружества, Садыр Жапаров заверил коллег, что Бишкек, несмотря на внутриполитический кризис, выполнит все свои обязательства. По его оценке, обстановка в республике стабилизировалась и вернулась "в правовое поле", а все органы власти работают "в штатном режиме". Особую благодарность за помощь в урегулировании ситуации в стране Жапаров выразил Москве. Интеграция против кризиса Главы правительств особо подчеркивали экономический ущерб, который нанес коронавирус. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил, что его страна может по итогам года потерять более $1,6 млрд (это порядка 20% ВВП), и призвал коллег к взаимодействию не только в борьбе с пандемией, но и в минимизации ее последствий.