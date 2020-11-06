Ситуация в Карабахе, экономика и коронавирус. Что обсуждали главы правительств стран СНГ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Встреча глав правительств стран СНГ в пятницу, проходившая онлайн, включала в себя обсуждение тем от конфликта в Нагорном Карабахе до беспокойной ситуации в Белоруссии и Киргизии. Однако политики основное внимание уделили экономическому сотрудничеству в условиях пандемии и в целом сошлись на том, что решение проблем в этой сфере возможно только с помощью более эффективного использования интеграционных механизмов.
Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал соседям помощь в борьбе с пандемией, напомнив, что российские тесты на коронавирус уже переданы всем государствам Содружества. Он заверил также, что Москва будет "работать над поставками вакцины" в братские государства.
ТАСС собрал ключевые моменты заседания.
Карабах и Киргизия
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что всестороннее сотрудничество в рамках СНГ невозможно без урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он ожидаемо обвинил Ереван в эскалации конфликта и попытках втянуть в него третьи страны, в том числе из Организации Договора о коллективной безопасности, заявив, что Баку был вынужден открыть "ответный огонь".
Представлявший Армению вице-премьер Мгер Григорян в ответ заявил об агрессии Азербайджана "при прямой военно-политической поддержке Турции и с привлечением террористов из Сирии и Ливии", а также военных преступлениях, совершаемых азербайджанской стороной. Комментируя слова Асадова, он подчеркнул, что "площадка СНГ не место для распространения лжи и фальсификаций".
Глава правительства Киргизии, ставшей в этом году еще одной проблемной точкой на пространстве Содружества, Садыр Жапаров заверил коллег, что Бишкек, несмотря на внутриполитический кризис, выполнит все свои обязательства. По его оценке, обстановка в республике стабилизировалась и вернулась "в правовое поле", а все органы власти работают "в штатном режиме". Особую благодарность за помощь в урегулировании ситуации в стране Жапаров выразил Москве.
Интеграция против кризиса
Главы правительств особо подчеркивали экономический ущерб, который нанес коронавирус. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил, что его страна может по итогам года потерять более $1,6 млрд (это порядка 20% ВВП), и призвал коллег к взаимодействию не только в борьбе с пандемией, но и в минимизации ее последствий.
Его белорусский коллега Роман Головченко сообщил, что только за семь месяцев торговый оборот между странами СНГ сократился сразу на 16,7%, промышленное производство за январь-август снизилось на 4%, грузоперевозки - на 4,8%. Справиться с ситуацией, по его словам, поможет "эффективное использование интеграционных механизмов".
Участники заседания в целом согласились с этой оценкой: Мишустин заявил, что страны Содружества "должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами", а глава правительства Казахстана Аскар Мамин призвал "активно использовать все возможности и преимущества" объединения, поскольку "альтернативы тесному взаимодействию" не существует.
Он же, правда, констатировал недостаточную проработку ряда инициатив в рамках объединения и предложил "провести ревизию всех инициатив на предмет их актуальности, разработать планы по их согласованию и реализации". К повышению эффективности сотрудничества внутри СНГ призвал и молдавский премьер Ион Кику.
Планы и перспективы
Мамин предложил разработать план совместных действий по развитию и внедрению "зеленых" технологий в странах СНГ. К сотрудничеству в этой сфере призвал и его коллега из Таджикистана.
Премьер-министр Казахстана также призвал "проработать совместные туристические проекты" для поддержки особо пострадавшей из-за пандемии отрасли - на его восстановление, по его оценке, может уйти несколько лет.
Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов заявил о необходимости сохранять и развивать сотрудничество в области транспорта и перевозок и шире внедрять так называемые зеленые коридоры. К совместному развитию логистических цепочек и транспортных коридоров призвал и вице-премьер и глава МИД Туркмении Рашид Мередов: по его словам, это поможет странам Содружества выиграть конкуренцию на глобальных и региональных рынках в период восстановления мировой экономики после пандемии.
Следующая встреча глав правительств, как ожидается, состоится в 2021 году, когда председательство в СНГ перейдет от Узбекистана к Белоруссии. Белорусский премьер выразил надежду, что сможет встретиться с коллегами 28 мая в Минске уже в обычном формате.