В Госдепартаменте заявили, что США не меняют курс в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не меняют свою политику в отношении Белоруссии, невзирая на возвращение напряженности в двусторонних отношениях. С таким заверением выступил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Как я сказал, и повторю свое первое предложение, сказанное в начале [брифинга]: политика США в отношении Белоруссии остается неизменной. Мы поддерживаем суверенную, независимую, процветающую, демократическую страну. И это было основой нашей политики на протяжении последних нескольких лет по мере движения к более нормальным отношениям с полной [американской дипломатической] миссией [в Минске] во главе с послом", - заявил дипломат.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру кадрового дипломата Джули Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера Белоруссии, состоявшихся в августе.