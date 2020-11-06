Переговоры советников "нормандской четверки" состоятся 13 ноября

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Политические советники "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) проведут переговоры по видеосвязи 13 ноября. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Луганской области.

"У нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, прекращение полностью огня", - сказал он.