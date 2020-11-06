Начальник управления контрразведки Вены отстранен от должности

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Начальник управления контрразведки федеральной земли Вена по собственной просьбе отстранен от работы на время проведения расследования, связанного с терактом в столице Австрии. Об этом сообщил в пятницу начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

"Начальник Земельного ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом [Вены] обратился ко мне с просьбой отстранить его от должности, потому что он не хочет препятствовать расследованию", - сказал Пюрстль на пресс-конференции в Вене.

По его словам, это произошло в связи с тем, что устроивший стрельбу в Вене преступник еще в июле 2020 года встречался с лицами, которые находятся под наблюдением контрразведки ФРГ. "Мы исходим из того, что прогнозирование угрозы [от экстремиста] в результате [анализа] могло быть другим", - добавил начальник полиции Вены.