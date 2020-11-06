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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили об обстреле Тертерского района армянскими ВС

Речь идет конкретно о селах Газьян, Гайнаг, Гапанлы и Гусанли

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу несколько населенных пунктов Тертерского района страны.

"Подразделения армянских вооруженных сил подвергают обстрелу села Газьян, Гайнаг, Гапанлы и Гусанли Тертерского района. Азербайджанская армия предпринимает ответные действия по подавлению огневых точек противника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 - 1994 годов Азербайджан утратилконтроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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