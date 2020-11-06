В ЕС не ожидают, что санкции повлияют на ситуацию в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. ЕС не испытывает особых иллюзий, что его санкции против президента страны Александра Лукашенко окажут заметное влияние на ситуацию в этой стране, это лишь способ выразить неудовольствие Брюсселя местными политическими процессами. Об этом заявил в пятницу глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель, отвечая на вопрос ТАСС на онлайн-слушаниях о российских инвестициях в Белоруссии, организованных американским аналитическим центром "Атлантическим советом".

"У нас нет особых иллюзий, что санкции приведут к изменениям ситуации в стране. Санкции - это не лучший инструмент, но это наша единственная возможность продемонстрировать неудовольствие происходящем", - заявил он.

Комментируя тезис, что ужесточение санкций ЕС подталкивает Минск к активизации интеграции с Москвой, посол Шубель отметил: "Для нас это не вопрос геополитического соперничества, не вопрос выбора стороны, мы хотим помочь Белоруссии стать полностью независимой страной, где возобладает верховенство права и демократические принципы".

Евросоюз в пятницу опубликовал имена 15 белорусских высших чиновников, включая президента Лукашенко, которые включены в черный список ЕС для этой страны. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Таким образом, отныне в черный список Евросоюза для Белоруссии включены 59 человек.