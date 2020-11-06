США ввели санкции против лидера христиан в Ливане Басиля

ТАСС, 6 ноября. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список бывшего министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля, который является лидером христианского Свободного патриотического движения и зятем президента республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Систематическая коррупция в политической системе Ливана, примером которой является Басиль, способствовала разрушению основ эффективного правительства, служившего народу Ливана", - приводятся в заявлении слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

Министр также отметил, что США поддерживают народ Ливана "в его призывах к реформам и стабильности".

Басиль, который считается ведущим политиком в христианской общине Ливана, занимал пост министра иностранных дел с 2014 по 2020 гг. Ранее он работал в правительстве в качестве министра энергетики и водных ресурсов (2009-2014) и министра телекоммуникаций (2008-2009). Лидером Свободного патриотического движения он стал в 2015 году, сменив генерала Мишеля Ауна, который был избран президентом Ливана в 2016 году.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.