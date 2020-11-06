США приветствовали санкции ЕС против Лукашенко

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и напоминают, что Вашингтон применил схожие рестрикции еще 14 лет назад. Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"США в действительности ввели санкции в отношении Александра Лукашенко в 2006 году после предыдущего раунда выборов, когда были фальсификации и насилие. Так что мы приветствуем сегодняшнее объявление ЕС. Санкции США в отношении Александра Лукашенко за мошенничество на выборах и насилие действуют на протяжении последних 14 лет", - подчеркнул американский дипломат.

Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, кого Вашингтон считает в настоящее время законным лидером Белоруссии. "В плане легитимности: считаю, справедливо сказать, что мы не считаем избирательный процесс 9 августа свободным и справедливым. Фальсифицированные результаты объявленные через несколько дней не могут наделить легитимностью кого бы то ни было. И, следовательно, нам (властям США - прим. ТАСС) сложно считать кого-либо заявляющего о победе в результате процессов 9 августа законно новоизбранным в качестве лидера страны", - заявил Кент.

Отвечая на вопросы ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн утверждал 11 сентября, что Лукашенко не обладает легитимностью и настаивал на проведении в Белоруссии новых выборов. Требование организации в Белоруссии свободных и справедливых выборов в условиях независимого наблюдения содержалось и в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая главу КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Постановление Совета ЕС об этом опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня.