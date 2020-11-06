Лукашенко гарантировал проведение выборов, когда белорусы примут соответствующее решение

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в стране, когда народом Белоруссии будет принято соответствующее решение. Об этом он заявил в пятницу на церемонии открытия третьей линии минского метро, сообщает агентство БелТА.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение", - сказал глава республики.

Лукашенко также обратил внимание на политику двойных стандартов в отношении Белоруссии со стороны Западных стран. "Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", - подчеркнул он.

В связи с этим глава государства призвал белорусов самостоятельно анализировать происходящие события и уже исходя из этого формировать свое мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте", отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что никто не вправе сделать республику и белорусский народ своим "придатком". "Я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко призвал белорусов самостоятельно анализировать происходящие в стране и в мире события, и отметил, что лишь белорусское государство позаботится о своих гражданах. "Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - обратился к работникам Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.