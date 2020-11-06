МИД Молдавии: ограничения на въезд для россиян не касаются наблюдателей за выборами

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Введенные Молдавией ограничения на въезд в страну для иностранцев в период пандемии коронавируса не будут распространяться на зарубежных наблюдателей и журналистов, которые направляются на второй тур выборов президента республики 15 ноября. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейкой интеграции Даниел Водэ, комментируя продление запрета на въезд в Молдавию для граждан 66 стран, включая Россию.

"Ограничения не распространяются на аккредитованных иностранных журналистов и наблюдателей", - уточнил Водэ.

Кроме России в списке также соседствующие с Молдавией Украина, Румыния и многие страны ЕС. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ), которая обновила в пятницу так называемый список стран "красной зоны".

Исключения были сделаны также для иностранных родственников молдавских граждан, или иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание, право на работу или учебу в стране, для дипломатов, транзитных пассажиров и ряда других. Этот список будет действовать до 22 ноября. Для граждан Молдавии, возвращающихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией обязателен четырнадцатидневный карантин.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, на выборах 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и действующий президент страны Игорь Додон, получивший 439 тыс. голосов. За выборами будут следить свыше 2 тыс. местных и иностранных наблюдателей.