Три гражданина Сирии объявлены в розыск в Армении по обвинению в терроризме и наемничестве

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Граждане Сирии Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмад аль-Таеби и Абу Диаб Халаби, объявлены в Армении в розыск по обвинению в международном терроризме и наемничестве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении

"Следственный комитет обратился в суд с ходатайством в качестве меры пресечения для трех граждан Сирии избрать арест. Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмада аль-Таеби и Абу Диаб Халаби обвиняются в международном терроризме и наемничестве. Все трое объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Следственные органы Армении выяснили, что указанные граждане Сирии участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.