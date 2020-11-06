{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Три гражданина Сирии объявлены в розыск в Армении по обвинению в терроризме и наемничестве

Следственные органы Армении выяснили, что указанные граждане Сирии участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Граждане Сирии Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмад аль-Таеби и Абу Диаб Халаби, объявлены в Армении в розыск по обвинению в международном терроризме и наемничестве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении

"Следственный комитет обратился в суд с ходатайством в качестве меры пресечения для трех граждан Сирии избрать арест. Абу Стеф аль-Хиндави, Ахмада аль-Таеби и Абу Диаб Халаби обвиняются в международном терроризме и наемничестве. Все трое объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Следственные органы Армении выяснили, что указанные граждане Сирии участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияСирияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Выборы президента США - 2020
Белый дом сообщил, что Трамп продолжит борьбу за пост президента США
Но в случае победы Джо Байдена передача власти будет мирной, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу
Читать полностью