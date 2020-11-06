СМИ: США создают новую военную базу на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ускоренными темпами оборудуют новую военную базу возле населенного пункта Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в пятницу саудовская газета Asharq Al-Awsat. По ее информации, военный объект располагается на высоком холме на берегу Евфрата напротив позиций, которые занимают южнее сирийские войска и вооруженные шиитские формирования, поддерживаемые Ираном.

Эль-Багуз служил последним оплотом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Поселок был освобожден в марте 2019 года отрядами курдов из "Сил демократической Сирии" (СДС) при поддержке ВВС западной коалиции под эгидой США.

По сведениям издания, американцы оборудовали посадочную площадку для вертолетов и перебросили из соседнего Ирака в Эль-Багуз десятки единиц бронированной техники.

С 2015 года США создали всего девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находится рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять в соседней провинции Хасеке. Как отмечает газета, в октябре американское командование разместило в Сирии дополнительно 500 военнослужащих, которые оказывают помощь СДС в борьбе с вновь активизировавшимися бандами ИГ.