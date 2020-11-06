Fox: Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще более чем на 1 тыс. голосов

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден наращивает преимущество в президентской гонке США в штате Пенсильвания (20 выборщиков) после обработки 98% бюллетеней, увеличив отрыв от республиканца Дональда Трампа дополнительно более чем на 1 тыс. голосов. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News .

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По его сведениям, Байден набирает 3 297 614 голосов, в то время как его сопернику Трампу отдали предпочтение 3 290 788 человек. Таким образом бывший вице-президент США вырвался вперед на 6 826 голосов. Ранее в пятницу разрыв составлял 5 594 голоса.

Победитель пока не определен в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.