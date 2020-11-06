Канада в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского МИД.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против 13 белорусских официальных лиц", - заявили в ведомстве. В МИД отметили, что Оттава по-прежнему озабочена ситуацией в Белоруссии после прошедших в августе президентских выборов, в частности, имеющими место, по мнению Канады, нарушениями прав человека в республике. Активы фигурантов канадского списка будут заморожены, а их въезд в страну будет запрещен.

"Несмотря на международные призывы к [президенту Белоруссии] Александру Лукашенко прекратить насилие в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Ответственные за репрессии против белорусов столкнутся с давлением путем целенаправленных санкций", - заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

В обновленный список попали, в частности, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

29 сентября правительства Канады и Великобритании объявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей. В канадский список вошли 11 фамилий, в британский - восемь. 15 октября Оттава добавила в свой список еще 31 белорусского чиновника, подпадающего под действие канадского Положения о специальных экономических мерах (Беларусь).

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.