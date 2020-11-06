Пелоси заявила, что Байден вскоре станет избранным президентом

"У Джо Байдена потрясающий мандат, очень скоро он будет не [бывшим] вице-президентом, а избранным президентом", - сказала она на пресс-конференции, добавив, что она очень "довольна этим исходом, который неизбежен".

"Это радостный день для нашей страны, потому что Джо Байден <...> решительно настроен объединять людей, потому что он уважает все точки зрения", - продолжила Пелоси.

Байден получил "сильный мандат" президента в результате "исторической победы", считает Демократическая партия США, заявила Пелоси. "Это так замечательно, предстать перед вами сегодня, когда Джо Байден получил сильный мандат [президента]. <...> Этим утром тало ясно, что билет Байдена и [кандидата от демократов на пост вице-президента Камалы] Харрис выиграл Белый дом. Его [Байдена] победа на выборах стала исторической, заполучив наибольшее количество голосов за всю историю нашей страны", - отметила лидер демократов.

Согласно прогнозам Fox News и АP, республиканец Дональд Трамп к настоящему моменту заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и АP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.

Ранее Байден смог выйти вперед на более чем 1 тыс. голосов в Джорджии (16 выборщиков), где еще в четверг у Трампа был перевес в 5 тыс. голосов. Кроме того, демократ перехватил лидерство в Пенсильвании (20 выборщиков).