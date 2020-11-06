В Белоруссии завели уголовное дело на рабочих металлургического завода

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Управление следственного комитета (СК) по Гомельской области Белоруссии возбудило уголовное дело за организацию и участие в беспорядках в отношении четверых работников Белорусского металлургического завода (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") в Жлобине, сообщает в пятницу СК.

"Следственным управлением УСК по Гомельской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси в отношении четверых работников ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", - сказано в сообщении. Как отметили в СК, в августе на территории предприятия группа "агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба".

Следователи приступили к установлению обстоятельств произошедшего, в ходе доследственной проверки были опрошены свыше 100 граждан, осмотрены записи видеокамер, установленных на территории предприятия, а также видеозаписи, размещенные ими в сети интернет. В результате были установлены организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия, "в действиях которых усматриваются признаки состава преступления". "В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

17 августа ряд работников БМЗ объявили о забастовке. Они перегородили дорогу транспорту с металлоломом, приостановив на время работу трех доменных печей. Металлурги-забастовщики сообщили, что это была предупредительная забастовка.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и вскоре покинула страну, где сразу начались протесты, которые продолжаются по сегодняшний день. В стране рабочие ряда предприятий заявили о намерении бастовать.