В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке к свержению власти перед выборами

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело в связи с подготовкой к свержению власти перед парламентскими выборами, которые состоялись 31 октября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении СГБ.

"Основанием для начала расследования послужила оперативная информация, которая поступила в департамент государственной безопасности, согласно которой конкретные лица, в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах, планировали свержение власти насильственным путем. Для этого они укомплектовывали мобильные группы из бывших правоохранителей и военных", - сказано в заявлении.

В СГБ заявляют, что по указанному делу уже допросили несколько человек. Уголовное дело возбуждено по статье "Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе за день до выборов на специальном брифинге заявил, что представители оппозиционной партии" Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вооружаются дубинками и электрошокерами в преддверии дня голосования. Он попросил правоохранителей обратить особое внимание на бывшего главу Генштаба ВС Грузии Деви Чанкотадзе и экс-министра обороны Дмитрия Шашкина.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов.

На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, отказывается входить в состав нового парламента и ежедневно устраивает митинги.