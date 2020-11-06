Пелоси заявила, что демократы "проиграли некоторые битвы, но выиграли войну"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Демократы на прошедших выборах в Конгресс США "проиграли некоторые битвы, но выиграли войну", сохранив за собой большинство в Палате представителей. Такую оценку итогам голосования дала в пятницу спикер нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Мы потеряли несколько мест, но, как я сказала, мы выиграли эти места в округах [президента-республиканца Дональда] Трампа. <...> Я думаю, то, что произошло с демократами, баллотирующимися по всей стране в Конгресс, внесло свой вклад в успех [кандидата в президенты от демократов Джозефа] Байдена. Мы очень горды быть частью этого мандата. <...> С Байденом в Белом доме и демократическим Конгрессом, а также, надеюсь, демократическим Сенатом <...> мы сможем делать что-то замечательное для американцев ", - сказала Пелоси на пресс-конференции.

"Как я сказала, мы проиграли некоторые битвы, но мы выиграли войну", - продолжила она.

Согласно прогнозам телекомпании NBC, демократы по итогам выборов сохранили за собой большинство в Палате представителей, получив в ней 226 из 435 мест. В свою очередь телеканал Fox News и телекомпания CNN дают более осторожные прогнозы, согласно которым демократы к настоящему моменту обеспечили себе только 208 мест, судьба некоторых кресел еще не определилась.

По итогам промежуточных выборов в 2018 году демократы получили большинство в Палате представителей. Они занимали там 232 места, республиканцы - 197, одно место было у члена Либертарианской партии, еще пять были вакантными.