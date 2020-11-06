Часть американских СМИ снизила число голосов выборщиков у Байдена до 253

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Часть ведущих американских СМИ сократила в пятницу число членов коллегии выборщиков, голоса которых, по их мнению, набирает кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

В четверг газета The New York Times, телекомпании NBC, ABC и CNN наделяли Байдена 264 голосами выборщиков, а его соперника - республиканца Дональда Трампа - 214. На данный момент, по оценке перечисленных СМИ, демократ набирает 253 голоса выборщиков, а Трамп - 213.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News придерживаются прежних прогнозов.

Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков. Дело в том, что Fox News и Associated Press ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.