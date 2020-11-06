Трамп заявил, что продолжит добиваться, чтобы "незаконные бюллетени" не учитывались

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен продолжить добиваться того, чтобы "незаконные бюллетени" не учитывались при подсчете голосов на выборах.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Мы считаем, что американский народ заслуживает полной прозрачности при подсчете голосов и утверждении [результатов] выборов, и речь больше не идет о каких-то отдельных выборах. Речь о чистоте всего нашего избирательного процесса", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его предвыборным штабом.

"С самого начала мы говорили, что законные бюллетени должны быть подсчитаны, а все незаконные бюллетени не должны считаться, однако на каждом шагу мы встречаем сопротивление этому основополагающему принципу со стороны демократов. Мы продолжим этот процесс через все аспекты закона для обеспечения того, чтобы американский народ был уверен в нашем правительстве. Я никогда не перестану сражаться за вас и нашу страну", - добавил Трамп.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press (АP), Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и АP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.

В пятницу Байден смог выйти вперед на более чем 1 тыс. голосов в Джорджии (16 выборщиков), где еще в четверг у Трампа был перевес в 5 тыс. голосов. Кроме того, демократ перехватил лидерство в Пенсильвании (20 выборщиков).