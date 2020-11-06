CNN: часть советников Трампа считает, что он проиграл на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Часть советников действующего президента США Дональда Трампа считает его поражение на выборах делом решенным и старается отмежеваться от республиканца из чувства самосохранения. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN , ссылаясь на источник в Белом доме.

"Все кончено", - приводит источник слова одного из советников. Он со своими коллегами отказывается прогнозировать дальнейшие действия главы вашингтонской администрации, который категорически не хочет признавать поражение и собирается настаивать на пересчете голосов в ключевых штатах. Советники в целом считают неубедительными заявления Трампа о нарушениях и мошенничестве при подсчете голосов.

Республиканец, по сути, "оказался в одиночестве" с такой постановкой вопроса, утверждал другой советник. Он признал, что остаются советники, которые не оставляют Трампа и говорят ему то, что он хочет услышать.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен из-за неопределенной картины в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.