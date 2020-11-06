СМИ: глава управления по ядерной безопасности США подала в отставку

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти ушла в отставку. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Defense News.

Ссылаясь на неназванные источники информации, это издание уточнило, что причиной случившегося стали столкновения между Гордон-Хэгерти и министром энергетики США Дэном Бруйеттом, продолжавшиеся около года. Гордон-Хэгерти не только возглавляла НУЯБ, но и занимала пост заместителя министра энергетики. В Соединенных Штатах ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго. Ранее в текущем году стало известно, что Бруйетт предпринимал попытки урезать бюджетный запрос НУЯБ. Однако при поддержке со стороны членов Конгресса США попытки министра были отвергнуты Белым домом.

По свидетельству Defense News, Гордон-Хэгерти направила прошение об уходе непосредственно в Белый дом в обход Бруйетта. В пресс-службе НУЯБ пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать нынешнюю публикацию.