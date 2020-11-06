СМИ: в Салониках прошла акция протеста против карантина

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Акция протеста против введенного властями Греции на три недели общенационального карантина, в ходе которой участники бросали бутылки с краской в полицейских, прошла в пятницу в Салониках, задержаны пять человек. Об этом сообщила газета Proto Thema.

По ее сведениям, акция протеста была организована через соцсети. К Белой башне в центре города, туристической достопримечательности северной греческой столицы, пришли несколько десятков человек. Сначала они скандировали лозунги, а когда полицейские потребовали, чтобы они разошлись, так как не соблюдаются введенные из-за пандемии требования о социальной дистанции, активисты стали бросать бутылки с краской в полицейских. Один из стражей порядка получил легкую травму.

Полицейские ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами и разогнали протестную акцию. Были задержаны пять человек.

В связи с резким ростом числа случаев инфицирования коронавирусом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в четверг о введении в стране на три недели всеобщего карантина. Он будет действовать с субботы, 7 ноября, до 30 ноября. В северных городах Салоники и Сере, а также их областях, где значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка, локальный карантин был введен 3 ноября.

Число инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от 1,6 тыс. до 2 тыс. человек в сутки. Антирекорды суточного прироста случаев инфицирования в стране были зафиксированы 5 ноября (2 917 случаев), 4 ноября (2 646) и 3 ноября (2 166). Как сообщило министерство здравоохранения в пятницу на своем сайте, общее число заразившихся достигло 52 254, всего с начала пандемии умерли 715 человек.