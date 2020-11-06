Пелоси намерена переизбраться на пост спикера Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) намерена переизбраться на занимаемый ею пост в следующем году. Соответствующее заявление, распространенное среди конгрессменов, опубликовала в пятницу пресс-служба демократа.

Пелоси в начале 2019 года была избрана спикером нижней палаты американского законодательного органа на два года. Следующие выборы должны пройти в январе 2021 года.

В заявлении 80-летнего спикера говорится о необходимости "в следующие два года основываться на успехе демократического большинства", а также на ценностях партии с целью "обеспечить прогресс, которого заслуживает американский народ". "Руководствуясь этими соображениями, я обращаюсь с просьбой о вашей поддержке для переизбрания на пост спикера", - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она может стать американским президентом в случае возможных проблем с результатами президентских выборов.

Демократы, сохраняющие после прошедших 3 ноября всеобщих выборов, по прогнозам американских СМИ, контроль над Палатой представителей, начнут 18 ноября процесс обсуждения, в рамках которого будет выдвинут кандидат от Демократической партии на пост спикера. Голосование полного состава Палаты представителей, как ожидается, пройдет 3 января, в первый день работы обновленного состава нижней палаты законодательного органа. Спикер Палаты представителей избирается простым большинством голосов.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, в декабре 2018 года Пелоси договорилась со своими однопартийцами, что не будет вновь баллотироваться на этот пост в 2022 году, когда состоятся следующие промежуточные выборы. Тогда против выдвижения ее кандидатом выступала группа демократов, которые были убеждены, что партия нуждается в новом, молодом руководстве.

Пелоси занимала пост спикера Палаты представителей в 2007-2011 годах, а с 2011 по 2018 год возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.