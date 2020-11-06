Reuters: республиканцы намерены собрать $60 млн на финансирование судебных тяжб Трампа

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США намерен собрать по крайней мере $60 млн на связанные с результатами прошедших выборов судебные тяжбы президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, руководство партии ради данной цели обратилось к своим спонсорам. "Они хотят $60", - цитирует агентство одного из спонсоров Республиканской партии.

Исход нынешних американских президентских выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, кандидат от демократов на пост главы государства Джозеф Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Однако официальных итогов голосования пока нет, а нынешний хозяин Белого дома Трамп отказывается признавать возможное поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах США.