NBC: республиканцы Пенсильвании просят Верховный суд США остановить учет части бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании в пятницу обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Об этом сообщила телекомпания NBC .

"Голосование в Пенсильвании вполне может определить, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов", - цитирует телекомпания ходатайство республиканцев. Они признают, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 (01:00 мск) 6 ноября. Республиканцы считают, что это распоряжение не было выполнено на местах.

Как поясняет телекомпания, с точки зрения партии, Верховный суд США не вправе продлевать сроки учета бюллетеней, заполненных досрочно и отправленных по почте с опозданием. С точки зрения республиканцев, такие бюллетени обрабатывать нельзя, поэтому суду следует "как можно скорее" направить такое предписание всем избиркомам на территории штата.

По данным избиркома Филадельфии (штат Пенсильвания) только в этом городе не обработаны около 40 тыс. бюллетеней для голосования на выборах в США. Власти берутся завершить обработку в течение ближайших дней. По данным NBC, в штате Пенсильвания (20 выборщиков) кандидат от демократов Джозеф Байден набирает 3 311 820 голосов, в то время как его сопернику действующему президенту Дональду Трампу отдали предпочтение 3 298 111 человек. Победитель пока не определен в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.